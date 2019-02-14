Советника министра экономического развития арестовали по делу о взяточничестве

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал советника главы Минэкономразвития Павла Пущина по делу о взяточничестве, пишет РИА "Новости".
По словам судьи Артура Карпова, суд решил удовлетворить ходатайство следствия. Пущин останется под арестом до 12 апреля 2019 года.
Как отмечается, ранее по этому делу был арестован замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич, которого обвиняют в организации передачи взятки в особо крупном размере.
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