Женщина и двое детей погибли при пожаре в Орловской области

В Покровском районе Орловской области выясняют обстоятельства смерти женщины и двоих её детей, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, они погибли при пожаре в своём доме в селе Липовец. На месте работают криминалисты.
Рассматривают две версии причин возгорания: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём.
Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени