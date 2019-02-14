Женщина и двое детей погибли при пожаре в Орловской области

Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В Покровском районе Орловской области выясняют обстоятельства смерти женщины и двоих её детей, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, они погибли при пожаре в своём доме в селе Липовец. На месте работают криминалисты.

Рассматривают две версии причин возгорания: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём.

Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.