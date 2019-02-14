Серябкина рассказала, что будет петь под фонограмму в Кремле

По словам артистки, в прошлые выходные у неё поднялась высокая температура, а самочувствие ухудшилось.

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина, которая строит карьеру под сценическим именем Molly, сообщила подписчикам, что у неё пропал голос из-за того, что она сильно заболела. Певица рассказала, что ей придётся выступать в Кремле под фонограмму.

— В общем, я заболела, потеряла голос, я хотела сказать, что завтра, 14 февраля, на празднике всех влюблённых на МУЗ-ТВ я обязательно буду выступать, но я не хочу вам врать и должна сказать, что буду петь под фонограмму, потому что я просто не смогу, — сообщила певица в посте в "Инстаграме".

Серябкина отметила, что очень любит своих поклонников и ждёт встречи с ними на концерте либо по телевизору. Она написала, что ей нужно время на восстановление, пообещав фанатам, что после будет "разрывать по полной".

Ранее певица выложила в "Инстаграме" откровенные фото, после чего подписчики начали сравнивать её с порнозвездой.