Украина пожаловалась на Россию в ВТО

Власти Украины обвинили Россию в несоблюдении своих обязанностей в рамках Всемирной торговой организации. В сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины сказано, что Российская Федерация мешает украинскому транзиту.

Вопрос был поднят на заседании Комитета ВТО по вопросам упрощения процедур торговли, которое проходило 12 и 13 февраля этого года в Женеве.

— В частности, представители украинской делегации обратили внимание членов Комитета о введении Российской Федерацией запрета на ввоз на её территорию отдельных товаров, перемещаемых транзитом через территорию Украины из третьих стран, которые являются членами ВТО, — сказано в сообщении украинского министерства.

Транзиту каких украинских товаров мешает Россия, в сообщении не сказано.