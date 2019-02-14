Путин выразил соболезнования президенту Индии в связи с терактом

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Путин выразил соболезнования президенту Индии в связи с терактом

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Российский лидер заявил, что Москва готова к наращиванию совместной работы по борьбе с терроризмом.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему индийскому коллеге Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с терактом.

— В России разделяют скорбь дружественного народа Индии и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также выразил готовность к наращиванию антитеррористического взаимодействия с Индией.

Как ранее писал Лайф, десятки полицейских погибли в результате атаки смертника в индийском штате Джамму и Кашмир. Террорист догнал колонну машин, которые перевозили сотрудников полицейского управления.

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