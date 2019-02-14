"Супер!" Генменеджер сборной России по дзюдо оценил физическую форму Путина

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"Супер!" Генменеджер сборной России по дзюдо оценил физическую форму Путина

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Генеральный менеджер сборной России по дзюдо, олимпийский чемпион Эцио Гамба прокомментировал тренировку, которую провёл в сочинском спортивном центре президент страны Владимир Путин.

— Супер! Он борется вместе с олимпийским чемпионом, борется вместе с чемпионом мира, — заявил он Лайфу.

Как ранее писал Лайф, глава государства посетил центр спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-спорт" в Сочи. После этого Путин вышел на татами. Он отработал броски в паре с победителем турнира дзюдоистов на Олимпиаде в Лондоне Мансуром Исаевым и олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым.

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