Бастрыкин поручил СК разобраться в ситуации с отказом в вылете Лановому

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все обстоятельства инцидента с актёром Василием Лановым, которого из-за размеров ручной клади не пустили на рейс "Победы", и при необходимости принять процессуальное решение.

— Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелёте. И несмотря на очевидность событий после случившегося представители авиакомпании заявили, что виноваты помощники артиста, которые не подготовились к таким "жёстким правилам" перевозчика, — отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, народный артист СССР Василий Лановой не смог вылететь в Ростов-на-Дону, где у него запланированы два концерта. Из-за размеров ручной клади его не пустили на рейс "Победы".