СМИ: Рухнувший дом в Красноярске построили незаконно

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СМИ: Рухнувший дом в Красноярске построили незаконно

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Фото: © L!FE

На месте взрыва бытового газа в трёхэтажном доме завершились основные работы по разбору завалов.

Дом в Красноярске, где 14 февраля взорвался газ, построили самовольно, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правительстве региона.

Сообщается, что собственник трехэтажной постройки на 30 квартир возвёл её, не оформив соответствующих документов.

Как ранее писал Лайф, в трёхэтажном доме в Красноярске взорвался бытовой газ. Под завалами нашли тело женщины. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Как сообщили в МЧС, на месте обрушения закончился основной разбор завалов. По последним данным, уничтожено шесть квартир.

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