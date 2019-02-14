СМИ: Рухнувший дом в Красноярске построили незаконно

Дом в Красноярске, где 14 февраля взорвался газ, построили самовольно, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правительстве региона.
Сообщается, что собственник трехэтажной постройки на 30 квартир возвёл её, не оформив соответствующих документов.
Как ранее писал Лайф, в трёхэтажном доме в Красноярске взорвался бытовой газ. Под завалами нашли тело женщины. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Как сообщили в МЧС, на месте обрушения закончился основной разбор завалов. По последним данным, уничтожено шесть квартир.
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