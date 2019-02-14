Две женщины и девочка погибли при пожаре в Ленинградской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух женщин и девочки при пожаре в частном доме в посёлке Рябово Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

— Жертвами пожара стали 46-летняя хозяйка дома и её несовершеннолетняя дочь, а также 32-летняя приятельница матери, — говорится в сообщении.

По информации МЧС, очаг возгорания находился в пристройке к дому, в которой находилась гостья хозяйки, злоупотребляющая спиртными напитками.