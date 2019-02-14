Путин посетил сочинскую арену для кёрлинга "Ледяной куб"

Туда глава государства прибыл после встреч со спортсменами и тренировок в центре "Юг-спорт".

Президент России Владимир Путин после тренировки с дзюдоистами приехал на многофункциональную арену "Ледяной куб" в Олимпийском парке Сочи, пишет ТАСС.

Спортивный комплекс построили в 2013 году. Это единственное в России спортивное сооружение, возведённое специально для этого вида спорта.

"Ледяной куб" — главная тренировочная площадка сборных России по кёрлингу. Там также проводят сборы и соревнования команды из разных городов России и СНГ.

Как ранее писал Лайф, в Сочи глава государства также посетил центр спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-спорт". Президент встретился с представителями сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе. После этого Путин вышел на татами и отработал броски в паре с олимпийскими чемпионами Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым.