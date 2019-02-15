Патрушев заявил, что выход США из ДРСМД спровоцирует новую гонку вооружений

Читайте также

Патрушев заявил, что выход США из ДРСМД спровоцирует новую гонку вооружений

210

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Недавнее решение властей США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к гонке вооружений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

— Их решение о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способно привести к серьёзным последствиям для всей архитектуры международной безопасности и спровоцировать новую гонку вооружений, — приводит его слова издание.

Кроме того, по словам Патрушева, США нередко пренебрегают мировыми нормами права и позволяют себе вмешиваться в дела других государств, игнорируя положения устава ООН и других документов. В пример он приводит присутствие американских войск в Сирии, вмешательства в Ливии, Ираке, Венесуэле, односторонний выход Вашингтона из Иранской ядерной программы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×