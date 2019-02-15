Патрушев заявил, что выход США из ДРСМД спровоцирует новую гонку вооружений

Недавнее решение властей США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к гонке вооружений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

— Их решение о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способно привести к серьёзным последствиям для всей архитектуры международной безопасности и спровоцировать новую гонку вооружений, — приводит его слова издание.

Кроме того, по словам Патрушева, США нередко пренебрегают мировыми нормами права и позволяют себе вмешиваться в дела других государств, игнорируя положения устава ООН и других документов. В пример он приводит присутствие американских войск в Сирии, вмешательства в Ливии, Ираке, Венесуэле, односторонний выход Вашингтона из Иранской ядерной программы.