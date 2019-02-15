Минобороны рассекретило документы к 30-летию вывода войск из Афганистана

Среди опубликованного — формуляр о том, как советские бойцы ремонтировали для мирных афганцев трактор "Беларусь".

Министерство обороны России обнародовало ряд ранее секретных документов времён войны в Афганистане. Новый информационно-исторический раздел открыли к 30-летию вывода советских войск.

По данным ведомства, из опубликованных документов россияне больше узнают о том, как советские войска воевали с мятежниками и помогали мирным афганцам.

Обнародован в том числе документ о награждении орденом Красного Знамени 149-го гвардейского полка, который уничтожил более 1100 мятежников, около пяти сотен взял в плен и захватил 17 складов с имуществом и боеприпасами.

Также в формуляре полка описана передача жителям одного из кишлаков трактора "Беларусь", который для них отремонтировали советские бойцы. Кроме того, афганским детям от пионеров и школьников Ташкента передали подарки.

В Минобороны отметили, что особого внимания заслуживает учётная карточка генерал-лейтенанта Руслана Аушева, который впоследствии стал главой Ингушетии, а также генерала армии Виктора Дубынина, ставшего в 1992 году начальником Генштаба Вооружённых сил РФ.

Как ранее писал Лайф, в Министерстве иностранных дел России выразили мнение, что война в Афганистане закончилась бы по-другому, если бы в СССР лучше знали традиции и культуру афганского народа.