Раздобрел. Врачи рассказали, сколько весит Трамп

За последний год 72-летний президент США поправился на два килограмма и снизил уровень холестерина в крови.

Глава Белого дома Дональд Трамп сейчас весит 110 килограммов, говорится в официальном заключении личного врача президента США Шона Конли. Документ опубликовала пресс-служба администрации страны.

Сообщается, что год назад он весил 108 килограммов. Таким образом, Трамп поправился на два килограмма.

В документе также сказано, что американскому лидеру удалось снизить уровень "плохого" холестерина в крови со 143 до 122. Отмечается, что ему увеличили норму приёма специального лекарства для борьбы с холестерином.

На очередном ежегодном медосмотре у президента США зафиксировали давление 118 на 80, пульс 70 ударов в минуту.

— Я прихожу к заключению, что состояние здоровья президента остаётся в целом хорошим, — написал личный врач Трампа.

Как ранее писал Лайф, четырёхчасовой медосмотр главы Белого дома прошёл 8 февраля 2019 года.