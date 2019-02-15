Forbes внёс четверых россиян в список самых перспективных людей Европы до 30 лет

Два хоккеиста, музыкант и предприниматель из России вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

— В итоговый список вошло около 300 смелых и перспективных людей в возрасте до 30 лет, которые были распределены составителями по 10 категориям. Среди молодых людей, которые "привносят новые идеи в Европу", четверо россиян, — говорится в сообщении.

По мнению составителей рейтинга, среди россиян особого внимания заслуживает сооснователь популярной марки женской одежды Sleeper Ася Вареца (28 лет), музыкант Даниил Трифонов (27 лет), выступающий с лучшими оркестрами мира, а также два хоккеиста — Никита Зайцев (27 лет), выступающий за клуб НХЛ "Торонто Мейпл Лифс", и Евгений Дадонов (29 лет), тоже выступающий в НХЛ, но за клуб "Флорида Пантерз".