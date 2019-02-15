Медики оценили вероятность заражения ульяновских суворовцев через насвай

Воспитанники Ульяновского суворовского училища вполне могли подхватить эхинококкоз через некурительный табачный продукт насвай, заявил Лайфу врач-нарколог Алексей Казанцев.
Он отметил, что в состав популярного в Азии изделия действительно входят экскременты, обычно это куриный или верблюжий помёт.
— Ну если уж у них такая группа дружная, 33 человека... Кто-то раздавал, одного угостил, второго, третьего, пятого... Но это очень много, большой охват, 33 человека, это же надо всех как-то в это вовлечь, — рассуждает медик.
В свою очередь, кандидат биологических наук патоморфолог и паразитолог Елена Чернышёва к "наркотической" версии заражения курсантов отнеслась скептически.
— Я бы эту тему вот таких каких-то жвачек вообще не обсуждала. Просто хотят спихнуть на них. Так можно сказать, что самолёт пролетел и это всё высыпал, — заявила она.
Чернышёва больше склоняется к версии о некачественном питании.
— Либо мясо списанное. Или мясо недобросовестно приготовлено и грязными руками брали. Я так думаю, ребята были вообще голодные, ели всё подряд. Это только нам показывают, что они на хорошей дотации. Кормили просто бог знает чем, — уверена врач высшей категории.
Как ранее писал Лайф, в начале февраля у 27 курсантов Суворовского училища в Ульяновске нашли патологию в лёгких. Позже выяснилось, что это эхинококкоз — болезнь, которую вызывает одна из разновидностей ленточных червей.
Большинству заболевших предстоит операция. Одному из суворовцев решили делать трепанацию черепа, потому что скопление паразитов нашли в его голове.
Появилось несколько версий заражения: заражённое и плохо приготовленное мясо, контакт с больной собакой и употребление насвая.
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