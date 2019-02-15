В МИД назвали возможные санкции против РФ "предпоследним" инструментом США

Односторонние санкции — практически единственный ресурс, который остался у Вашингтона для оказания давления на страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Количество санкционных раундов — как в отношении РФ, так и в отношении других стран — должно убедить даже тех, кто был заядлым скептиком, что дело ни в чём ином, кроме как в желании Вашингтона, используя вот такие незаконные односторонние меры, добиваться собственных целей, — заявила Захарова в эфире RTVI.

По её словам, односторонние санкции — это практически единственный ресурс, который остался "на столе у американского истеблишмента". По её словам, ещё один — активную вооружённую фазу вторжения — берегут на самый крайний случай.

Ранее СМИ сообщили о новом проекте антироссийских санкций, подготовленном группой американских сенаторов. Предполагается, что ограничительные меры должны затронуть банковский и энергетический секторы, а также госдолг РФ. В Кремле подобные меры сравнили с рэкетом.