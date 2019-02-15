Свадебный кабриолет с автографом Путина ушёл с молотка за 20 тысяч евро

Свадебный ретрокабриолет Volkswagen Beetle министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на капоте которого вместе с другими известными гостями торжества оставил свой автограф Владимир Путин, был продан на аукционе за 20 тысяч евро, сообщает австрийская телерадиокомпания ORF, организовавшая торги.

Новым обладателем автомобиля стал австрийский бизнесмен, пожелавший не разглашать своего имени. Отмечается, что автомобиль стал третьим по стоимости лотом благотворительного телемарафона. Самым дорогим лотом оказалась рекламная страница в ежедневной газете Kurir — €27 тысяч, на втором месте — экскурсия по городской ратуше Вены вместе с мэром Михаэлем Лудвигом, включающая в себя обед на восемь персон, стоимостью €22 тысячи.

Напомним, 18 августа 2018 года Владимир Путин посетил свадебную церемонию министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в Австрии. Российский лидер подарил молодожёнам тульский самовар, картину, масловыжималку, также для них выступил Кубанский казачий хор.