СМИ: Лондон ведёт расследование в Болгарии в рамках "дела Скрипалей"

Сообщается, что британские следователи ищут в восточноевропейской стране улики против третьего предполагаемого участника отравления в Солсбери.

Следователи из Великобритании прибыли в Болгарию в рамках "дела Скрипалей", сообщил Guardian премьер-министр восточноевропейской страны Бойко Борисов.

По его словам, правоохранителей из Лондона заинтересовали визиты в Болгарию Сергея Федотова, которого они считают причастным к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По версии британских следователей, Федотов якобы замешан ещё в одном деле — попытке отравить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева в 2015 году.

Интересно, что для самого предпринимателя расследование оказалось полной неожиданностью.

— Какая группа британских следователей? Я впервые об этом слышу. Со мной никто не связывался, — цитирует Гебрева издание.

Как ранее писал Лайф, в Лондоне назвали якобы третьего соучастника отравления Скрипалей. Было заявлено, что Сергей Федотов — его вымышленное имя, а на самом деле он Денис Сергеев.

Напомним, по версии британского следствия, экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта 2018 года.