Ариана Гранде присоединилась к бойкоту своей же песни

Американская певица Ариана Гранде поддержала прихоть своих фанатов бойкотировать её песню 7 Rings. Об этом она сообщила на своей страничке в "Твиттере".

— Вы все такие безумные и весёлые, я люблю вас! Нет ничего забавнее, чем бойкот 7 Rings. Не могу удержаться от смеха! Но что бы ни произошло, я остаюсь, детки! — написала она.

Причина такого поведения поклонников певицы заключается в том, что за последнюю неделю трек 7 Rings занял верхние места американских чартов. Однако, по мнению фанатов, другие песни Арианы тоже достойны попадания на вершины хит-парадов, поэтому они запустили в соцсетях хештег #BOYCOTT7RINGS.