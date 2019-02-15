Власти Приморья пригласили Кусто для помощи выловленным косаткам

Губернатор Приморья Олег Кожемяко пригласил океанографа Жана-Мишеля Кусто, сына Жака-Ива Кусто, для оказания помощи арестованным в ноябре прошлого года косаткам и белухам. Об этом сообщает ТАСС.

— Обратились к сыну Жака-Ива Кусто. Если у него есть желание приехать, мы с удовольствием его встретим. Рекомендации и советы были бы очень востребованы, — отметил Кожемяко.

Он также уточнил, что региональные власти держат эту ситуацию на контроле и активно ищут "партнёров, механизмы" для решения вопроса. При этом непосредственно с животными работают учёные, которые наблюдают за ними. По словам Кожемяко, никаких угроз их жизни нет.

Напомним, в ноябре 2018 года решением суда были арестованы 87 белух и 11 косаток, которых нашли в бухте Средняя недалеко от Находки. По данным следствия, все они были пойманы на основании выданных разрешений, но только косатки оказались другого подвида, чем указанные в документах, а киты не достигли половой зрелости.