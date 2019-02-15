Минобороны взяло под контроль ситуацию с белыми медведями на Новой Земле

Военные помогут обезопасить жителей острова Новая Земля в Архангельской области от белых медведей, заявили в Министерстве обороны России.
— Командование Новоземельского местного гарнизона Минобороны России совместно с руководством городского округа Новая Земля Архангельской области принимает меры по исключению угроз безопасности жителям посёлка Белушья Губа (остров Новая Земля) от агрессивного поведения белых медведей, количество которых резко увеличилось в начале февраля, — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в газете "Красная звезда".
Отмечается, что в регионе похолодало и часть зверей вернулась к привычной охоте на тюленей.
Кроме того, недавнее нашествие белых медведей на посёлок обсудили сотрудники Минобороны, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, национального парка "Русская Арктика" и регионального управления Росприроднадзора.
Они договорились построить в 2019–2020 годах современный, соответствующий экологическим нормам мусоросжигательный комплекс. Изначально его планировали возвести в 2021 году.
Как ранее писал Лайф, в последние недели резко возросло количество полярных хищников возле жилых районов. На днях они совершили настоящее нашествие на посёлок. На острове объявили режим ЧП.
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