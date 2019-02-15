Минобороны взяло под контроль ситуацию с белыми медведями на Новой Земле

Военные, учёные и специалисты Роспотребнадзора посовещались и решили ускорить строительство современного мусоросжигательного комплекса, чтобы тонны отходов не привлекали в жилые районы свирепых хищников.

Военные помогут обезопасить жителей острова Новая Земля в Архангельской области от белых медведей, заявили в Министерстве обороны России.

— Командование Новоземельского местного гарнизона Минобороны России совместно с руководством городского округа Новая Земля Архангельской области принимает меры по исключению угроз безопасности жителям посёлка Белушья Губа (остров Новая Земля) от агрессивного поведения белых медведей, количество которых резко увеличилось в начале февраля, — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в газете "Красная звезда".

Отмечается, что в регионе похолодало и часть зверей вернулась к привычной охоте на тюленей.

Кроме того, недавнее нашествие белых медведей на посёлок обсудили сотрудники Минобороны, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, национального парка "Русская Арктика" и регионального управления Росприроднадзора.

Они договорились построить в 2019–2020 годах современный, соответствующий экологическим нормам мусоросжигательный комплекс. Изначально его планировали возвести в 2021 году.

Как ранее писал Лайф, в последние недели резко возросло количество полярных хищников возле жилых районов. На днях они совершили настоящее нашествие на посёлок. На острове объявили режим ЧП.