Новый глава Минюста США Уильям Барр принял присягу

Новый министр юстиции США Уильям Барр официально вступил в должность, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу американской администрации.
В Овальном кабинете Белого дома политик принял присягу в присутствии президента США Дональда Трампа, своих родственников и коллег.
Как ранее писал Лайф, в Сенате Конгресса США кандидатуру 68-летнего Барра утвердили большинством голосов (55 за, 44 против).
Стоит отметить, что новый глава Минюста уже занимал этот пост в 1991–1993 годах, во времена президентства Джорджа Буша — старшего.
Напомним, предшественник Барра Джефф Сешнс ушёл в отставку в ноябре 2018 года. Как чиновник сам признался, он покинул пост по просьбе Трампа. Глава Белого дома был недоволен Сешнсом из-за дела о "вмешательстве России" в президентские выборы в Штатах.
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