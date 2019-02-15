Новый глава Минюста США Уильям Барр принял присягу

Читайте также

Новый глава Минюста США Уильям Барр принял присягу

4

Фото: © Facebook/William Barr's Justice

Кандидатуру 68-летнего политика, который возглавлял министерство при Джордже Буше — старшем, одобрили большинством голосов в сенате.

Новый министр юстиции США Уильям Барр официально вступил в должность, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу американской администрации.

В Овальном кабинете Белого дома политик принял присягу в присутствии президента США Дональда Трампа, своих родственников и коллег.

Как ранее писал Лайф, в Сенате Конгресса США кандидатуру 68-летнего Барра утвердили большинством голосов (55 за, 44 против).

Стоит отметить, что новый глава Минюста уже занимал этот пост в 1991–1993 годах, во времена президентства Джорджа Буша — старшего.

Напомним, предшественник Барра Джефф Сешнс ушёл в отставку в ноябре 2018 года. Как чиновник сам признался, он покинул пост по просьбе Трампа. Глава Белого дома был недоволен Сешнсом из-за дела о "вмешательстве России" в президентские выборы в Штатах.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×