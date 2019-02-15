США не увидели энтузиазма России в диалоге по контролю над вооружениями

Нынешняя Администрация США, без сомнений, готова к диалогу по контролю над вооружениями, однако Вашингтон считает, что в этом не заинтересованы Россия и Китай. Об этом заявил помощник главы Пентагона Гай Робертс.

— Но для танго требуется два партнёра. Откровенно говоря, сейчас, если говорить о России, мы не видим большого энтузиазма в такого рода диалоге. Что касается Китая, то я не вижу большого энтузиазма и с их стороны, — цитирует его РИА "Новости".

При этом он назвал более полезными именно многосторонние переговоры по этой проблеме.