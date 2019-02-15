В Москве объявлен план "Перехват" после второй стрельбы за ночь

На юго-востоке Москвы неизвестные расстреляли 45-летнего мужчину у подъезда жилого дома. Как стало известно Лайфу, злоумышленники скрылись на автомобиле.
По данным телеграм-канала Mash, был объявлен план "Перехват", стражи порядка разыскивают чёрный BMW X6. Территория места происшествия оцеплена, на месте работают следователи.
Правоохранители проверяют связь между этим инцидентом и массовой дракой со стрельбой, которая произошла в районе Курьяново на юго-востоке столицы.
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