СМИ: Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево

Полицейские заподозрили только что вернувшегося из Испании футболиста в неверном декларировании средств.

Полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова задержали в Шереметьево, пишет Starhit. По данным издания, футболист только что вернулся из испанской Малаги.

Спортсмена заметили идущим по "зелёному коридору". При этом утверждается, что футболиста проверят на наличие незадекларированных денег или ценностей. Если их найдут, то либо конфискуют, либо полузащитника ждёт штраф. Он составит минимум половину незадекларированной суммы.

Как писал Лайф, ранее Тарасова обвинили в том, что он задолжал своей бывшей жене около семи миллионов рублей алиментов. Позже суд отказался уменьшить размер выплат и обязал по-прежнему перечислять по 480 тысяч рублей на содержание дочери от первого браки.