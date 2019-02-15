Неравнодушные люди возместили деньги за 11 авиабилетов для двух детей-инвалидов

При этом в детском фонде попросили уполномоченного по правам ребёнка Анну Кузнецову дать оценку ситуации с требованиями авиакомпании.

Неравнодушные люди возместили затраты жительнице Хабаровского края, которая вынуждена была купить 11 авиабилетов для перевозки двух детей-инвалидов после операции. Об этом РИА "Новости" рассказала председатель отделения "Российского детского фонда" Елена Суркова.

— Когда стало известно об этой ситуации, нам стали звонить компании и частные лица, пришли ей именные деньги. Ей восполнили все затраты, понесённые на транспортировку. Она переплатила 43 тысячи рублей. Вчера ей отправили 30 тысяч, и ещё отправим 20 тысяч. То есть мы ей восполним 50 тысяч, — отметила Суркова.

Она уточнила, что женщина повезла семилетних близнецов на операцию по квоте Минздрава. От Хабаровска до Москвы они летели на самолёте "Аэрофлота" по благотворительной программе "Миля милосердия", а от Москвы до Кургана и обратно ей была выдана материальная помощь в 40 тысяч рублей. Этих денег должно было хватить на билеты для неё, двух детей и сопровождающего, но уже в аэропорту представители авиакомпании потребовали заплатить за билет для лежачего ребёнка 48 тысяч.

— Женщина оказалась в трудном положении. Ей нужно было успеть прилететь из Кургана в Москву, переехать из Внуково в Шереметьево и успеть на рейс в Хабаровск в этот же день, — рассказали в фонде.

Напомним, авиакомпания UTair заставила мать-одиночку из Хабаровского края купить 13 билетов на рейс Курган — Москва для себя и двоих сыновей-инвалидов. Женщина летела домой через столицу с двумя мальчиками с ДЦП после лечения в центре Илизарова в Кургане. Оба ребёнка не могли самостоятельно передвигаться — один из них был на носилках, у второго нога была в гипсе. В итоге женщина потратила на билеты примерно 60 тысяч рублей. В пресс-службе авиаперевозчика объяснили произошедшее тем, что женщина не уведомила их заранее.