Первые объятия отца. Спасённого малыша встретили в Магнитогорске — видео

День выписки мальчика из больницы стал двойным праздником для семьи — это был ещё и день его рождения.

Ваня Фокин, которого чудом вытащили из-под завалов дома в Магнитогорске в начале января, вернулся в родной город после лечения в Москве. В аэропорту мальчика и его маму ждал глава семьи, первым делом он взял малыша на руки. Публикуем кадры с трогательным моментом.

Ранее Лайф транслировал встречу Вани в аэропорту. В день выписки из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ему исполнился ровно год.

Напомним, 31 декабря 2018 года подъезд жилого дома в Магнитогорске рухнул после взрыва газа. Погибло 39 человек. Лишь на следующий день спасателям удалось добраться до Вани, который лежал под завалами в кроватке. Его экстренно отправили в столицу с серьёзными обморожениями и закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас мальчик здоров.