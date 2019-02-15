На ловца. Воры в Одессе "спрятались" с награбленным в полицейском участке

Читайте также

На ловца. Воры в Одессе "спрятались" с награбленным в полицейском участке

4

Фото: © Facebook/Зоя Мельник

Незадачливые бандиты попали прямиком в руки правосудия, а в соцсетях инцидент уже окрестили "самым тупым преступлением года".

Пользователи Интернета высмеяли двух украинских воров-неудачников. Как сообщила представительница патрульной полиции Одессы в "Фейсбуке", преступники напали на человека в центре города, избили его, отобрали сумку с крупной суммой денег и бросились бежать.

Но скрыться они решили не где-нибудь, а в управлении Национальной полиции. Там их и задержали.

Теперь в Сети строят догадки, каким образом преступники могли совершить такую ошибку.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×