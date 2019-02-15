СМИ: В Японии рассматривают отмену виз для россиян

Сейчас аналогичные меры уже действуют по отношению к путешественникам из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Индонезии.

Правительство Японии начало рассматривать вопрос об отмене краткосрочных въездных виз для граждан России. Как сообщает газета Sankei со ссылкой на источники, таким образом Токио хочет "придать импульс" переговорам по мирному договору.

Предполагается, что от получения визы россиян освободят, если они заранее зарегистрируют в японском консульском учреждении данные своего загранпаспорта. Такие правила могут действовать на краткосрочные поездки — до 90 дней, при этом не исключена возможность многократного безвизового въезда.

По данным издания, вопрос упрощения визового режима может быть затронут на встрече глав МИД Японии и РФ на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.