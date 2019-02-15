Опрос показал отношение россиян к вводу советских войск в Афганистан

Около трети респондентов заявили, что считают правильными действия советского руководства.

Более 30% россиян поддержали решение Правительства СССР ввести войска в Афганистан в 1979 году. Это показали данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения. Их приводит ТАСС.

Большинство из тех, кто считает верными действия советского руководства, — молодёжь.

Стоит отметить, что 42% респондентов отрицательно относятся к вводу войск, ещё 27% заявили, что затрудняются выразить своё отношение.

Выяснилось также, что не все в стране вообще знают об Афганской войне. 22% участников опроса признались, что им ничего не известно о тех событиях.

Из тех, кто хорошо знает эту страницу отечественной истории, подавляющее большинство заявило, что о событиях в Афганистане им рассказывали очевидцы. Почти каждый десятый сказал, что он сам — участник или свидетель войны.