ПСЖ хочет купить ещё одного Килиана Мбаппе. Ему 11 лет

Парижский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выразил заинтересованность в подписании контракта с 11-летним футболистом Килианом Мбаппе — полным тёзкой уже играющего за команду нападающего, ставшего чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году. Об этом сообщает газета Le Parisien.

11-летний Мбаппе, как и 20-летний нападающий ПСЖ, имеет камерунские корни. Он занимается в спортивной школе города Руасси-ан-Бри, который уже известен благодаря имени другого выдающегося французского футболиста — Поля Погба, который, как и Мбаппе-"старший", стал чемпионом мира в 2018 году.

На мундиале Мбаппе забил четыре мяча и отличился одной результативной передачей. Помимо этого, он является двукратным чемпионом Франции в составе "Монако" и ПСЖ.