Власти Красноярска могут расселить жилой дом после взрыва газа

Власти Красноярска рассматривают возможность расселения жильцов многоквартирного дома, пострадавшего в результате взрыва газа.

— Всем пострадавшим предложили временно поселиться в городском центре социального обслуживания "Родник", трое жителей согласились. Сегодня утром за помощью обратился ещё один житель. В ближайшее время состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будет решаться вопрос о возможном расселении жильцов дома, — говорится в сообщении мэрии.

Как ранее писал Лайф, вечером в четверг в трёхэтажном доме в Красноярске взорвался бытовой газ, в результате погибло два человека, шесть квартир разрушены. По предварительным данным, в доме проживало более 20 человек. СМИ сообщали, что дом мог быть построен с нарушениями.