На администрацию США подали в суд из-за политики в отношении мигрантов

Сразу несколько правозащитных организаций подали иск в суд против администрации Дональда Трампа и проводимой им политики в отношении мигрантов. Об этом сообщается на сайте Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

— Сегодня ACLU и его партнёры подали иск, чтобы прекратить новую политику (властей США. — Прим. ред.), которая нарушает наши иммиграционные законы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правозащитники посчитали нарушением тот факт, что всех мигрантов, попавших в США через южную границу, на время рассмотрения запроса на получение убежища отправляют в Мексику. Даже если они приехали из другой страны.

По мнению составителей иска, такая практика подвергает невероятной опасности тех, кто ищет убежища, и нарушает их право на защиту, которое гарантировано американским и международным законодательствами.