Метро Москвы проведёт распродажу сувениров в преддверии Дня защитника Отечества

Московский метрополитен проведёт распродажу более 100 сувениров с символикой столичной подземки. В преддверии Дня защитника Отечества товары будут продаваться со скидкой до 50%.
— Впервые мы устроили распродажу в "чёрную пятницу", затем провели акцию перед Новым годом, — приводит ТАСС слова замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой. — Впереди важный праздник.
Отмечается, что акция продлится с 18 по 24 февраля и будет распространяться на такие товары, как:
- сувенирные тарелки и жетоны;
- кружки со схемой метро;
- открытки с изображением станций;
- чехлы для проездных;
- обложки для документов;
- футболки;
- толстовки;
- шарфы и шапки;
- плюшевые медведи.
Приобрести сувениры можно на стойках "Живое общение" на 13 станциях столичного метро, а также в инфоцентре на станции "Тушинская" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".
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