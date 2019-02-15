Метро Москвы проведёт распродажу сувениров в преддверии Дня защитника Отечества

Желающие смогут купить сувенирные тарелки и жетоны, кружки со схемой метро, открытки с изображением станций и многое другое.

Московский метрополитен проведёт распродажу более 100 сувениров с символикой столичной подземки. В преддверии Дня защитника Отечества товары будут продаваться со скидкой до 50%.

— Впервые мы устроили распродажу в "чёрную пятницу", затем провели акцию перед Новым годом, — приводит ТАСС слова замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой. — Впереди важный праздник.

Отмечается, что акция продлится с 18 по 24 февраля и будет распространяться на такие товары, как:

сувенирные тарелки и жетоны;

кружки со схемой метро;

открытки с изображением станций;

чехлы для проездных;

обложки для документов;

футболки;

толстовки;

шарфы и шапки;

плюшевые медведи.

Приобрести сувениры можно на стойках "Живое общение" на 13 станциях столичного метро, а также в инфоцентре на станции "Тушинская" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".