ФТС начала использовать беспилотники в борьбе с контрабандой

По словам представителя ведомства, такой способ мониторинга границ позволяет более оперативно, дёшево, а главное — скрытно, вести наблюдение на дорогах, проходящих вдали от основных трасс.

В ушедшем году Федеральная таможенная служба начала привлекать беспилотную авиацию Росгвардии для борьбы с нелегальным ввозом санкционной продукции на территорию России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Валерия Селезнёва.

— Хорошее взаимодействие у нас наладилось с Росгвардией: используем их беспилотную авиацию, — сказал он. — Начали использовать в 2018 году. Это, конечно, дорогое удовольствие, поэтому задействуем только при необходимости. Нарушители изобретают новые способы — мы тоже не отстаём.

По его словам, с использованием техники гораздо удобнее вести наблюдение за дорогами, проходящими вдали от основных трасс. Это могут быть просёлочные или вновь создаваемые пути, по которым машины с санкционной продукцией могут попасть на территорию РФ.

Он также добавил, что в отношении лиц, которые уже попадались на контрабанде продуктов, ведётся электронное досье. Соответственно, дрону достаточно лишь заснять автомобиль, чтобы сотрудник удалённо выяснил, были ли у его водителя ситуации, связанные с провозом санкционки.

Продуктовое эмбарго действует в России уже более четырёх лет. 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничивающий ввоз в страну продовольствия из США, Евросоюза, Канады и других стран. В конце июля 2015-го разрешили уничтожать запрещённые продукты любым законным способом. При этом для личного потребления можно ввозить товары весом до пяти килограммов.

Продуктовое эмбарго — это ответ России на санкции, введённые в отношении нашей страны.