Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "АРБ-Инкасс"

Центробанк отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации "АРБ-Инкасс", не являющейся участницей системы страхования вкладов. По состоянию на 1 января, кредитная организация занимала 482-е место в банковской системе России.
Отмечается, что основным видом деятельности "АРБ-Инкасс" была инкассация наличности, однако финансовое положение организации ухудшилось в связи с сокращением спроса на инкассаторские услуги.
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