Назван регион с самыми высокими зарплатами учителей. И это не Москва

По данным экспертов, средняя по России зарплата учителей в минувшем году выросла на 10% относительно уровня 2017 года.

Согласно последнему проведённому исследованию Росстата, самые высокие зарплаты учителей в России в 2018 году были зафиксированы на Чукотке. Об этом сообщает телеканал RT.

Так, средняя заработная плата педагогического работника в этом регионе, по официальным данным, составляет 93 тысячи рублей. На втором и третьем местах расположились Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, в которых сумма ежемесячного вознаграждения учителя также находится на уровне более 90 тысяч рублей.

Замыкают пятёрку регионов-лидеров Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Здесь школьный учитель зарабатывает 79 и 71 тысячу рублей соответственно.

При этом самые низкие зарплаты были зафиксированы в Северо-Кавказском Федеральном округе: в Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии этот показатель находится на уровне до 23 тысяч рублей. Замыкает список Дагестан, где средняя зарплата учителя составляет чуть менее 21 тысячи рублей в месяц.

При этом, по данным Росстатата, в ушедшем году средняя зарплата учителя в общеобразовательных учреждениях составила 38 419 рублей, что на 10% больше, чем в 2017 году.

Ранее Лайф сообщал, что, по результатам проведённых соцопросов, порядка 80% россиян отметили снижение престижа профессии учителя в последнее время.