Роспотребнадзор напомнил, как не заболеть лихорадкой денге на отдыхе за границей

В последние годы страны Юго-Восточной Азии стали более популярны среди россиян. Также в нашей стране регистрировались завозные случаи лихорадки денге, и если в 2012 году таковых было 63, то в 2018-м — уже 259.

В Роспотребнадзоре напомнили, как не заразиться лихорадкой денге, отправляясь в отпуск в страны Юго-Восточной Азии. Как отмечается на сайте ведомства, заболевание передаётся человеку через укусы комаров.

— Следует помнить: источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передаётся комарами, — говорится в сообщении.

Для того чтобы обезопасить себя, эксперты советуют путешественникам носить максимально закрытую одежду, а также применять отпугивающие и уничтожающие насекомых средства. В помещениях же Роспотребнадзор советует обязательно засетчивать окна и двери.

В случае же если по возвращении в Москву турист чувствует ухудшение своего состояния здоровья, эксперты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу, сообщив о месте путешествия.

Отмечается, что в последние годы страны Юго-Восточной Азии стали более популярны среди россиян. Также в нашей стране регистрировались завозные случаи лихорадки денге, и если в 2012 году таковых было 63, то в 2018-м — уже 259. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.