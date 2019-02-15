В Минобороны рассказали о последствиях постановочных видео о "химатаке" в Сирии

В оборонном ведомстве отметили, что выводы продюсера Би-би-си стали обескураживающими для Запада.

Постановочные кадры последствий химической атаки в городе Дума в Сирии привели к приданию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) "прокурорских" функций. Это отметили в Министерстве обороны РФ.

— Однако необходимо напомнить, что помимо персональной ответственности конкретных политиков, куда более серьёзным результатом данных фальсификаций, основанных на лживых роликах белокасочников, стали негативные последствия в системе международных отношений, — заявили в российском оборонном ведомстве.

Как отмечается в сообщении Минобороны, благодаря такому решению западные страны смогут наносить ракетные удары против любого государства без какой-либо санкции Совбеза ООН.

В ведомстве подчеркнули, что не удивлены выводами продюсера телеканала Би-би-си Риама Далати о постановочности кадров из госпиталя после так называемой химической атаки.

Напомним, ранее продюсер британской компании Би-би-си Риам Далати подтвердил, что химическая атака на сирийский город Дума, снятая в апреле 2018 года, была инсценировкой. В российском МИД заявили, что хотят услышать официальную позицию Би-би-си касательно случившегося.