В Киеве арестован подозреваемый в организации убийства Гандзюк

В июле 2018 года журналистке плеснули в лицо кислотой, а спустя несколько месяцев она умерла.

Шевченковский суд Киева арестовал главу Херсонского областного совета Владислава Мангера по подозрению в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественный".

По его данным, Мангер взят под стражу на 17 суток с правом внесения залога в 2,5 млн гривен. Защита подозреваемого заявила о намерении оспорить решение суда.

Как ранее писал Лайф, в июле 2018 года советнице мэра Херсона, журналистке и активистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой. В ноябре женщина скончалась.