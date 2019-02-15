В NASA заявили, что корабли "Союз" могут быть полезны для освоения Луны

В США считают, что применение отличающихся друг от друга систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно.

Российские космические корабли "Союз" представляют колоссальное преимущество при обслуживании МКС и могут быть полезны для освоения Луны в качестве резервной транспортной системы. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель NASA, комментируя слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о разработке лунной версии "Союза" по просьбе американского ведомства.

— Хотя обсуждения пока находятся на ранней стадии, применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны, — отметили в NASA.

Напомним, в январе сообщалось, что США попросили Россию переделать "Союз" для полётов на Луну. Позже Рогозин заявил о готовности к созданию новой ракеты для полётов к Луне и Марсу. Как писал Лайф, ранее сообщалось, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2031 год, однако в "Роскосмосе" эту информацию не подтвердили.