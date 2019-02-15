В Индии число погибших при теракте возросло до 45 человек

Жертвами подрыва террориста-смертника в округе Пулвама в Индии стали 45 сотрудников полицейского управления. Об этом сообщает Business Insider India.
Как отмечается, в результате теракта пострадало 38 человек.
#KashmirTerrorAttack | 44 CRPF jawans killed in worst terror attack in Kashmir, India slams Pakistanhttps://t.co/nqHXo5xJqQ#Pulwama pic.twitter.com/mHnOvAabyX— Hindustan Times (@htTweets) 14 февраля 2019 г.
Взрыв прогремел, когда колонна из 78 автомобилей перевозила более 2500 сотрудников Центрального резервного полицейского управления.
Соболезнования лидеру Индии в связи с терактом выразил президент России Владимир Путин.
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