В Индии число погибших при теракте возросло до 45 человек

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В Индии число погибших при теракте возросло до 45 человек

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Фото: © Business Insider India

Премьер страны назвал нападение на силовиков подлым. Нарендра Моди пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Жертвами подрыва террориста-смертника в округе Пулвама в Индии стали 45 сотрудников полицейского управления. Об этом сообщает Business Insider India.

Как отмечается, в результате теракта пострадало 38 человек.

Взрыв прогремел, когда колонна из 78 автомобилей перевозила более 2500 сотрудников Центрального резервного полицейского управления.

Соболезнования лидеру Индии в связи с терактом выразил президент России Владимир Путин.

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