Взрыв за взрывом. Уничтожение американской бронетехники хуситами попало на видео

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Взрыв за взрывом. Уничтожение американской бронетехники хуситами попало на видео

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Хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах" показали видео уничтожения военной техники, захваченной во время рейда в саудовскую провинцию Наджран. Повстанцы взорвали три бронемашины LAV королевской нацгвардии американского производства.

Первым был подорван LAV-25, в результате башня БМП с 25-мм автоматической пушкой отлетела на несколько метров, а в корпусе вспыхнул пожар. Вторым стал LAV Bison. Он при взрыве разлетелся на части, а над ним появилось чёрное облако, похожее на гриб. Следом хуситы уничтожили брошенный саудитами пикап Toyota и LAV-R.

Ранее появилась видеозапись момента ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена.

Противостояние между правительством и хуситами из "Ансар Аллах" продолжается в Йемене с 2014 года. На стороне официальных властей с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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