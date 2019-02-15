В метро Парижа неизвестный облил пассажира кислотой

На первой линии парижского метро неизвестный напал на пассажира, облив его кислотой. Об этом сообщает France Info. Как уточняется, инцидент произошёл между станциями Бастий и Гар-де-Льон.
Пассажир тяжело ранен, нападавший скрылся. В настоящее время его разыскивают правоохранители.
По данным Le Parisien, пострадавший — молодой мужчина, у него ожоги лица и рук. Ему была оказана первая помощь, после чего под конвоем полицейских его госпитализировали.
Paris : une personne dans un état grave après une attaque à l'acide sur la ligne 1 du métro https://t.co/1mZyfVZ6J3 pic.twitter.com/vIQsEKZ95X— franceinfo (@franceinfo) 15 февраля 2019 г.
Отмечается, что кислоту отправили в лабораторию для проведения экспертизы.
Вечером в среду в результате опрокидывания кислоты в метро Парижа пострадали два человека. Пока неизвестно, была ли она пролита случайно или специально.
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