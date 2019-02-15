В метро Парижа неизвестный облил пассажира кислотой

Пострадавший был госпитализирован, а нападавший сбежал — теперь его разыскивает полиция.

На первой линии парижского метро неизвестный напал на пассажира, облив его кислотой. Об этом сообщает France Info. Как уточняется, инцидент произошёл между станциями Бастий и Гар-де-Льон.

Пассажир тяжело ранен, нападавший скрылся. В настоящее время его разыскивают правоохранители.

По данным Le Parisien, пострадавший — молодой мужчина, у него ожоги лица и рук. Ему была оказана первая помощь, после чего под конвоем полицейских его госпитализировали.

Paris : une personne dans un état grave après une attaque à l'acide sur la ligne 1 du métro https://t.co/1mZyfVZ6J3 pic.twitter.com/vIQsEKZ95X — franceinfo (@franceinfo) 15 февраля 2019 г.

Отмечается, что кислоту отправили в лабораторию для проведения экспертизы.

Вечером в среду в результате опрокидывания кислоты в метро Парижа пострадали два человека. Пока неизвестно, была ли она пролита случайно или специально.