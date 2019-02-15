Жительницу Астраханской области задержали за организацию ячейки ИГИЛ

Женщина собирала деньги для террористов, а также планировала поехать в Сирию, чтобы совершить там теракт.

ФСБ России задержала жительницу Астраханской области, которая была организатором законспирированной ячейки ИГИЛ* для сбора средств террористам. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование терроризма".

Отмечается, что сбор осуществлялся в Москве, Астрахани, Томске, а также в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

— В закрытых чатах мессенджера Telegram она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, — приводит ТАСС сообщение ФСБ.

Деньги она переводила на счёт основателя фонда "Мухаджирун"* Ахмеднабиева И. С. с позывным "Абу Умар Саситлинский", который объявлен в международный розыск за терроризм.

Кроме того, женщина планировала поехать в Сирию для совершения теракта.

*Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.