Конгресс США собирается смягчить возможные санкции против российских госбанков

В американский конгресс внесена новая версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". Она смягчает возможные санкции по отношению к российским банкам. О документе рассказывает РБК.
Ранний вариант документа требовал от президента США блокировать активы и операции одного или нескольких российских финансовых учреждений в зоне своей юрисдикции. Причём причиной для блокировки активов являлся лишь простой факт, что это российские государственные учреждения.
— Новая версия содержит гораздо более мягкое положение: президент должен заблокировать активы и операции любого российского финансового института, который, как определил глава государства, "предоставил финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны", — пишет РБК.
Новая версия законопроекта предполагает санкции даже против самих американских компаний, если они внесли инвестиции в российские объекты по экспорту СПГ, расположенные за территорией РФ.
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