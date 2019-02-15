Конгресс США собирается смягчить возможные санкции против российских госбанков

Среди тех, кто может пострадать от мер давления, Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

В американский конгресс внесена новая версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". Она смягчает возможные санкции по отношению к российским банкам. О документе рассказывает РБК.

Ранний вариант документа требовал от президента США блокировать активы и операции одного или нескольких российских финансовых учреждений в зоне своей юрисдикции. Причём причиной для блокировки активов являлся лишь простой факт, что это российские государственные учреждения.

— Новая версия содержит гораздо более мягкое положение: президент должен заблокировать активы и операции любого российского финансового института, который, как определил глава государства, "предоставил финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны", — пишет РБК.

Новая версия законопроекта предполагает санкции даже против самих американских компаний, если они внесли инвестиции в российские объекты по экспорту СПГ, расположенные за территорией РФ.