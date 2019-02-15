Путин и Лукашенко посетят центр "Сириус" в Сочи

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Путин и Лукашенко посетят центр "Сириус" в Сочи

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: © Kremlin.ru

Во время визита лидеры осмотрят генетическую лабораторию и систему хоккейной аналитики.

Президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — намерены посетить образовательный центр "Сириус" в Сочи. Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

Во время визита лидерам двух государств покажут генетическую лабораторию и уникальную систему хоккейной аналитики ICEBERG, а также выставку юных художников, скульпторов и гончаров.

Накануне Владимир Путин посетил центр спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-спорт" в Сочи. Он встретился с представителями сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе. После этого вышел на татами и отработал броски в паре с олимпийскими чемпионами Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым.

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