В Томске овчарка и ротвейлер насмерть загрызли месячного младенца

Женщина вышла на улицу, а когда вернулась в дом, обнаружила дочь с множественными ранениями.

В Томске две домашние собаки — немецкая овчарка и ротвейлер — насмерть загрызли месячную девочку. Как сообщили в региональном управлении СК России, трагедия произошла 13 февраля, когда мать ребёнка ненадолго оставила малышку в детской кроватке и вышла во двор дома.

— В это время в доме находились две собаки — немецкая овчарка и ротвейлер, — говорится в сообщении. — Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела.

Ребёнка экстренно госпитализировали, однако на следующий день девочка скончалась от полученных ранений. По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В качестве подозреваемой допрошена мать младенца.