В Минздраве рассказали, когда россияне перестанут пить

Министр здравоохранения уверена, что в борьбе с пьянством не помогут одни лишь запреты.

Программы по формированию здорового образа жизни у населения дадут существенные результаты уже в ближайшие три-пять лет, но пить россияне бросят при определённых условиях. Об этом рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в кулуарах российского инвестфорума в Сочи.

— Как бы мы ни ограничивали и какие бы мы рестрикции ни вводили, перестанут пить тогда, когда уйдёт потребность, когда будет интересная работа и созидание на работе, когда будет интересный досуг после работы, когда будет оптимистичный взгляд на жизнь, — считает министр.

По её мнению, граждане должны взять ответственность и за своё здоровье, и за здоровье своих близких. Скворцова отметила, что решение этого комплекса задач заложено в реализуемой Минздравом программе. Согласно её прогнозу, первые результаты будут видны уже через три года, а через пять "ярко проявятся". Министр заверила, что "есть тактические шаги, которые непосредственно ведут к результату" и имеют накопительный эффект.

Программа по формированию здорового образа жизни, информированию и мотивированию россиян к здоровому образу жизни реализуется Минздравом в рамках нацпроекта "Демография". Она разработана совместно с психологами и предполагает подачу информации таким образом, чтобы она не вызывала отторжения.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили у россиян ген алкоголизма.