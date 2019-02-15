В Ростове из нелегально работавшей аптеки изъяли лекарств на миллион

В Ростове-на-Дону из аптеки, лицензия которой была аннулирована ранее решением суда, изъяли лекарственных препаратов на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Как отмечается, владелец аптеки продолжил деятельность, несмотря на судебное решение. В результате правоохранители решили проверить организацию.
В отношении руководства аптеки составили административный протокол по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)".
Уточняется, что для привлечения виновных лиц к ответственности все необходимые документы были направлены в территориальный орган Росздравнадзора.
Напомним, ранее Росздравнадзор сообщил о решении снять с распространения лекарственный препарат "Эреспал", оказавшийся опасным для здоровья.
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